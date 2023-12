Fußgängerzone Das Wetter trübte die Stimmung am ersten Tag beim Weihnachtsmarkt in St. Ingbert

Verhalten hat am Freitagnachmittag der Weihnachtsmarkt in St. Ingbert begonnen. Bei regnerisch-feuchter Luft war zunächst nur wenig Publikum zwischen den 50 Weihnachtshäuschen in der Fußgängerzone unterwegs. Es war dennoch bereits zu sehen, zu hören und vor allem zu riechen, was der Markt alles zu bieten hat.