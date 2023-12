Am 22. und 23. Dezember 2023 St. Ingberter Weihnachtsmarkt mit stimmungsvollem Programm

Samstags lässt um 12 Uhr das Nachwuchsorchester der Bergkapelle unter Beteiligung der Erwachsenen-Bläserklasse weihnachtliche Klänge ertönen. Um 14.30 Uhr erfreuen die Tanzmäuse der DJK SG die Besucher. Um 15 Uhr dürfen Groß und Klein die Zaubershow mit LiLaLucy und Jakob Mathias bestaunen und sich im Anschluss an Luftballons erfreuen. Um 17 und 19 Uhr wird das Stelzentheater Circolo mit ihren leuchtenden Kostümen die Besucher in der Fußgängerzone in ihren Bann ziehen. Um 18 Uhr entführt Werner Trautmann mit einer Lesung in die Weihnachtswunderwelt. Um 20 Uhr beschließt das Gaukler-Duo Forzarello mit seiner Show „Juggle & Drum“ sowie einer Feuerdarbietung das Programm. Alle Programmpunkte rund um den großen Weihnachtsbaum vor der Alten Kirche sind kostenlos.