Lions Club St. Ingbert Weihnachtskalender des Lions-Club St. Ingbert verkauft sich prima

Nicht nur bei den Geschäftsleuten in der St. Ingberter Innenstadt sind die Kalender zu finden. Auch bei einigen Sonderaktionen bringen die Lions diese unter die Leute. So haben sich auch die Edelsteinbörse in der Stadthalle und der Gourmet-Markt in der Industriekathedrale Alte Schmelz als Verkaufsmagneten herausgestellt. Während des Gourmet-Marktes kam auch der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) an den Lions-Verkaufsstand im Eingangsbereich, um sich über die Aktion „Helfender Adventskalender“ zu informieren.