Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsbaumverkauf in St. Ingbert : Es warten Christbäume für jeden Geschmack

Das Ehepaar Dohm mit Töchterchen Smilla hat seinen Weihnachtsbaum gefunden. Foto: Petra Pabst

St. Ingbert Vorfreunde bei der Suche nach dem passenden Weihnachtsgrün: Die SZ mischte sich vorm Fest unter Käufer und Verkäufer.

Mit dem Heranrückendes Heiligen Abends rückt auch die Auswahl der Weihnachtsdekoration immer näher. Und alle Jahre wieder stellt sich die Frage in vielen Haushalten: künstlich oder echt? Die Rede ist vom Weihnachtsbaum. Wir besuchen verschiedene Anbieter und hören bei den Kunden nach.

Die saarländische Familie Jockers hat an verschiedenen Standorten in St. Ingbert ihre Tannen im Angebot. Es duftet nach Wald und Baumharz. Und das mitten in der Stadt. „Die Nachfrage der Kunden besteht schon seit Beginn der Adventszeit. Die Zahl der Verkäufe ist seit Jahren konstant, einen Rückgang konnten wir nicht feststellen“, erklärt der freundliche junge Mann. Ihre Nordmanntannen beziehen sie aus Zuchten im südwestdeutschen Raum. Das St. Ingberter Ehepaar Dohm ist mit dem erst wenige Wochen alten Töchterchen Smilla gekommen, um hier ihren Weihnachtsbaum für ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit Baby zu kaufen. „Er wollte eigentlich einen künstlichen Baum“, sagt die junge Mutter mit augenzwinkerndem Blick auf ihren Mann, „aber ich habe mich durchgesetzt“. Geschmückt wird bei Dohms eher nostalgisch „mit Strohsternen und bedruckten Kugeln aus Familienbesitz“. Hier ist weniger also mehr. Ein hübscher, wohlgewachsener Baum ist schnell gefunden, eingenetzt, bezahlt und verstaut.

Die Geschwister Julia und Marc Tabellion sind mit dessen Lebensgefährtin Jasmin Lange aus Scheidt gekommen, um gleich drei Bäume für die ganze Familie zu kaufen. „Die Bäume sind Naturprodukte, da gibt es immer kleine Unperfektheiten“, erklärt ihnen der Verkäufer und zeigt ihnen einige seiner Tannen. Aber genau das mögen die drei. Sie haben auch schon einmal versucht, einen Baum im Topf zu kaufen, um ihn nach Weihnachten umzupflanzen. „Das hat er leider nicht überlebt“, erzählt Marc Tabellion bedauernd. Während seine Schwester Julia ihren Baum in einer Farbe („silber und grün“) schmückt, mag es Jasmin Lange lieber kunterbunt. „Ich habe auch lustige Tierfiguren, wie Katzen oder ein Faultier. Alles, was gute Laune macht und zu Weihnachten passt, darf an meinen Baum“, erklärt sie fröhlich.

Auch beim örtlichen Baumarkt sind Weihnachtsbäume im Angebot. „Durchschnittlich geben die Kunden etwa 25 bis 35 Euro für ihren Baum aus“, sagt einer der Angestellten. Ungefähr 250 Bäume werden hier pro Tag verkauft. Die Discountpreise locken. Auch Bäume in Töpfen gibt es hier. Die meisten davon sind schon vergriffen. Ein Kunde aus Spiesen-Elversberg lässt gerade seine Tanne verpacken. „Bei uns zuhause schmücke ich den Baum, und meine Frau hängt wieder um“, erzählt er lachend. „Schleifen und echte Wachskerzen“, meint Brigitte Fleck, „gehören an meinen Baum.“ Letztere aber nur zur Dekoration und wegen des Honigdufts. „Das Anzünden ist mir zu gefährlich.“

Während es früher gute Tradition war, erst zu Heiligabend einen Baum zu besorgen, neigen viele mittlerweile eher dazu, ihren Christbaum bereits zur Adventszeit aufzustellen und möglichst lange bis Januar stehen zu lassen. „Damit wir auch etwas davon haben!“, erklären alle Befragten. Familie Noé aus Sulzbach stellt ihren Baum auf den Balkon. „Wir verwenden wetterfesten Schmuck und Beleuchtung für den Außenbereich. Bei uns steht der Baum manchmal bis zum Frühjahr. Wenn die Weihnachtsdekoration entfernt ist, kommen Meisenknödel rein und wir freuen uns über den Besuch der Vögel“, berichtet Tochter Leanne.