Registrierungspflichtiger Inhalt: So blicken Pfarrer auf Weihnachten : Heilige Nacht, stille Nacht in St. Ingbert

So menschenleer wie hier war Fußgängerzone in St. Ingbert in der Weihnachtszeit wohl noch nie zu sehen. Die wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung kommt so aber besonders zur Geltung. Foto: Rüdiger Zitt

St. Ingbert An Weihnachten ist für Pfarrer und die Gemeindemitglieder in diesem Jahr Flexibilität und manchmal Verzicht angesagt, was die traditionellen Gottesdienste an Heiligabend angeht. Doch auch gerade weil dieses Jahr alles anders ist, wird es ein besonderes Fest werden.

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Es ist eine besondere Zeit, da sind sich alle einig. Ein kleines Virus macht es uns schwer und wirbelt alles durcheinander. Auch die Weihnachtsfeiertage werden von ihm bestimmt. Unser Tun wird derzeit oft von Richtlinien und Verordnungen geprägt. Händeschütteln ist seit dem Ausbruch der Pandemie unangebracht. Ein Mund-Nasen-Schutz gehört schon zum allgemeinen Straßenbild. Und trotzdem steigen die Infektionszahlen, weshalb gerade zur Weihnachtszeit vor größeren Treffen gewarnt wird. Hiervon betroffen sind auch die Gottesdienste an den Feiertagen. Noch sind sie erlaubt, auch wenn eine neue Richtlinie des Bistums Speyer lithurgische Feiern bei den Katholiken vom 27. Dezember bis 10. Januar verbietet.

Wir haben uns bei einigen Pfarrern kundig gemacht, wie in ihren Gemeinden Weihnachten begangen wird. „Wir waren hin und her gerissen, ob wir die Messe halten sollen und wo“, sagt beispielsweise Alexander Klein. Der katholische Pfarrer ist für Rohrbach, Hassel und Oberwürzbach zuständig und erzählt, dass man in den Gremien zuerst darüber nachgedacht hätte, eine Messe im Freien abzuhalten. Davon sei man abgerückt, weil die Sicherheitsrichtlinien und Hygienemaßnahmen im Kirchenraum, mit festen Plätzen, Desinfektion und Empfangsteam, einfacher umzusetzen seien. So gerüstet finden in den einzelnen Ortsteilen am Heiligabend jeweils um 15.30 Uhr Kinderkrippenfeiern statt. Neben diesen drei Veranstaltungen gibt es um 17 Uhr in Oberwürzbach, um 18.30 Uhr in Hassel und um 22 Uhr in St. Konrad in Rohrbach noch drei klassische Christmetten. Sonst gab es nur zwei, jeweils morgens und abends.

Mit dem Zusatzangebot sollen die Besuche coronakonform entzerrt werden. „Wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Es gab viele Stimmen, angefangen von ,Alles wie immer' bis hin zu ,Alles absagen'. Doch von den meisten gab es den Wunsch, die Gottesdienste zu feiern“, begründet Klein die Entscheidung. Wer will, kann sich in den genannten Pfarreien an den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren in aller Ruhe die Krippen anschauen. Auch sie wurden wegen der Abstandsregeln in „mehreren Schichten“, und beim Ordnungsamt angemeldet, aufgebaut. Für Alexander Klein ist dieser Heilige Abend sehr zeitintensiv, weshalb er am ersten Feiertag bei schöner Musik und einem leckeren Essen ausspannen wird. „Das zelebriere ich ganz bewusst“, sagt er. Seinen Freundeskreis wird er ebenfalls bei sich haben, wenn auch nur digital.

Seine protestantische Kollegin Annemarie Pachel hat am 24. Dezember gezwungenermaßen arbeitsfrei. Zwar dürfe man prinzipiell noch Gottesdienste mit bis zu 100 Leuten feiern, doch für sie wäre es „das falsche Signal“, dies auch zu tun. Deshalb griff sie eine Idee aus Lautzkirchen auf. Für Gemeindemitglieder werden Tüten gepackt, in denen sie meditative Texte und je nach Wohnort eine Wunderkerze, eine kleinen Engel, ein Weihnachtsmandala, einen Christbaum oder einen Faltstern zum Basteln finden. So können die Erwachsenen am Heiligen Abend eine Hausandacht gestalten und an die Kinder wurde mit dem Bastelmaterial ebenfalls gedacht. Das ersetze zwar die Gemeinschaft nicht, so die protestantische Pfarrerin, aber es sein eine Alternative, dem spirituellen Bedürfnis, Gott zu Hause nah zu sein, Ausdruck zu verleihen. Auf Baumscheiben, die an den Pfarr- oder Gemeindehäusern auslagen, konnten Wünsche geschrieben und an ausgesuchte Bäume gehängt werden. Die Kinder der Hasseler Kita Sonnenblume haben im großen Fenster am Eingang der evangelischen Begegnungsstätte eine Krippenszene aufgebaut.

Trotzdem gehen die Hasseler nicht ganz leer aus, was die Gottesdienste betrifft. So finden welche am 25. und 27. Dezember statt. „Diese Gottesdienste sind erfahrungsgemäß nicht so stark besucht wie normalerweise der am 24. Dezember. Da passt das mit den Abstandsregeln“, sagt Pachel. Gerade in der Adventszeit und an einem vergleichsweise guten Besuch der Gottesdienste und meditativen Spätandachten habe sie gemerkt, dass die Menschen die Gemeinschaft vermissen. Das fehle. Annemarie Pachel findet es schade, dass der Weihnachtsgottesdienst mit seiner besonderen Atmosphäre und Stimmung ausfällt, doch so kann auch sie einmal Weihnachten in Familie feiern.

In St. Ingbert wird es an der Christus- und der Martin-Luther-Kirche an Heiligabend je drei Kurzgottesdienste geben, „leider ohne Gesang und Musik“, wie Pfarrerin Michelle Scherer auf Anfrage mitteilt. In der Pfarrei Heiliger Ingobertus ist um Weihnachten einiges geplant (wir berichteten), auch eine Minimalbesetzung der Bergkapelle und verschiedener Chöre hätten ihren Auftritt gehabt. „Hier wird wegen einer neuen Dienstanweisung von dieser Woche alles ein bisschen anders. Die Bergkapelle wird demzufolge gar nicht spielen und beim Gesang werden wir auf Solosänger umstellen müssen“, bedauert Pfarrer Daniel Zamilski und ist dennoch froh, dass es in der abgespeckten Version und auch mit dem Orgelspiel trotzdem Musik geben wird. Die Glocken läuten wie immer, doch die Turmbläser und die so beliebte weihnachtliche Blasmusik mit Posaunen und Trompeten werden schweigen.

Die Kita Sonnenblume in Hassel hat im Fenster der evangelischen Begegnungsstätte eine große Krippe aufgebaut. Dort wird die Ankunft des Jesuskindes sehnlichst erwartet. Foto: Cornelia Jung

An den evangelischen Kirchen in Hassel und Rohrbach konnten Gemeindemitglieder ihre Wünsche auf Holzscheiben schreiben und dort in einen Baum hängen. Die Hoffnungen auf ein gesundes 2021 vereint alle St.Ingberter. Foto: Cornelia Jung