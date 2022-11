Neuer Standort für Veranstaltung in Rohrbach : Weihnachtmarkt wechselt in die Jugendheimstraße

Der Rohrbacher Weihnachtsmarkt wird auf dem Parkplatz in der Jugendheimstraße stattfinden. Foto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

Rohrbach (schet) Der Organisationsausschuss für den Weihnachtsmarkt in Rohrbach muss kurzfristig den Standort für die Traditionsveranstaltung verlegen. Gegen den ursprünglich am Samstag und Sonntag, 26. Und 27. November, vorgesehenen Standort rund um die evangelische Kirche in Rohrbach gab es Bedenken der Feuerwehr und der Polizeibehörde, wie jetzt bei einem Treffen der Organisatoren bekannt wurde.

In einem Info an die Teilnehmer schreibt Jörg Schuh, der Leiter des Orga–Ausschusses Rohrbacher Weihnachtsmarkt: „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Feuerwehr und die Polizeibehörde St. Ingbert sehr kurzfristig ihr Veto gegen den von uns ursprünglich favorisierten Standort rund um die evangelische Kirche in Rohrbach eingelegt hat. Das finden wir sehr schade. Wir sind auch darüber sehr enttäuscht.“ Auch für die beteiligten Vereine tue es dem Organ-Ausschuss leid.

In einer ersten Reaktion wollten die Veranstalter des Weihnachtsmarkts 2022 in Rohrbach so generell absagen. „Spontan haben uns einige Marktteilnehmer aber darum gebeten, einen anderen Standort für den Weihnachtsmarkt auszuwählen“, heißt es weiter. Das sei mit dem Parkplatz „Jugendheimstraße“ auch gelungen. Sicherlich fehle dort das Flair der Christuskirche. Dafür seien dort aber die Zuwegung und auch die Infrastruktur (Strom, Wasser und Abwasser) weitaus besser geeignet.

Für das weihnachtliche Schmücken der Bäume wird das Orgateam auf dem Parkplatz sorgen. Der zur Verfügung stehende Platz sei zudem weitaus größer, sodass allen Bewerbern einen Platz zuweisen können. Allerdings stehe auf dem Parkplatz kein Innenbereich zur Verfügung. Es sind aber 11 Weihnachtshäuschen vorhanden.

Info Das Programm im Überblick Rohrbacher Weihnachtsmarkt 2022 auf dem Parkplatz Jugendheimstraße: Samstag, 26. November: 11 bis 12 Uhr: Eröffnung mit der städtischen Kita Detzelstraße, dem Musikverein Rohrbach und dem Männerchor 1860 Rohrbach: 16 Uhr: Der Nikolaus kommt ; 18.30 bis 20 Uhr: Bläsergruppe Oberwürzbach Sonntag, 27. November; 16 Uhr: Der Nikolaus kommt; 17 bis 18 Uhr: Akkordeon- und Keybordclub Rohrbach; 18 bis 19 Uhr: Beckerchor; 19 bis 20 Uhr: Musikverein Rohrbach; 20 Uhr: Der Weihnachtsmarkt schließt mit Wunderkerzen seine Tore.

Die Mittelstadt St. Ingbert habe bereits zugesagt, dass das Sicherheitskonzept für den Parkplatz Jugendheimstraße genehmigt werden wird. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie teilnehmen würden“, endet das Info-Schreiben.