Lesung in St. Ingbert Ein Wegbegleiter durch die Biosphäre

„Dieser praktische Titel darf in keinem Haushalt fehlen“, äußerte sich eine Zuhörerin bei der Präsentation des im Conte-Verlag erschienenen Reise- und Freizeitführers durch das Biosphärenreservat Bliesgau. Autor Markus Dawo hatte in der Stadtbücherei St. Ingbert zu einer reich bebilderten und höchst informativen Reise zu den Sehenswürdigkeiten in unserer Landschaft eingeladen, die von der malerischen Barockstadt Blieskastel ausgehend zu besuchenswerten Glanzpunkten ebenso wie zu verborgenen Kostbarkeiten führte.