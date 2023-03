Neue Geschäftsführung des CJD Frischer Wind im Jugenddorf Homburg

Nach 40 Jahren Tätigkeit im Jugenddorf Homburg (CJD), davon die vergangenen 13 Jahre als Geschäftsführer am Sitz in Schwarzenbach, verabschiedet er sich in den Ruhestand. Noch-Geschäftsführer Norbert Litschko gibt sein Amt ab. Das teilte er am Dienstag beim Pressegespräch auf dem CJD-Campus mit.