Ab 23. März 2022:„We for U“ in St. Ingbert : Unternehmer spenden Arbeitskraft für ukrainische Flüchtlinge

St. Ingbert Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist die Hilfsbereitschaft der Menschen auch bei uns ungebrochen groß. Zahlreiche Konvois mit Hilfsgütern sind Tag für Tag auf dem Weg in Richtung Krisengebiet.

Alice Bräuer und ihr Partner Alex Schlecht aus St. Ingbert waren bereits zweimal innerhalb weniger Tage an der ukrainischen Grenze, um ihre Familienangehörigen in Sicherheit zu bringen. 16 Menschen haben sie ins Saarland gebracht, aber es fehlt an Geld um die Grundversorgung auf Dauer zu gewährleisten. Außerdem ist die Familie immer noch auf der Suche nach Wohnraum.

Auch vier Unternehmer aus St. Ingbert haben sich daher zu einer Spendenaktion zusammengetan. Einen Tag lang spenden sie ihre Arbeitskraft für die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Vincenza Gentile und ihr Team vom Hairstyling Gentile, Ludwigstraße 33, werden an einem Tag Haare schneiden, Nico und Anja Kuhn vom Einrichtungshaus Kuhn spenden die Einnahmen eines Tages aus ihrem Accesoires-Verkauf, Oliver Muskalla bruzzelt Burger in der Glasbiermetzgerei und Fitnesstrainer Marek Leiendecker und sein Team bieten ein Outdoor-Training quer durch die Innenstadt an.

Der Sonderverkauf im Einrichtungshaus Kuhn, Kohlenstraße 1, findet am Mittwoch, 23. März, statt. Wer Burger für einen guten Zweck essen will, kann am Freitag, 25. März, in die Glasbiermetzgerei, Ludwigstraße 1, kommen, abends gibt es dort ab 19 Uhr Heavy Metal-Musik auf die Ohren. Das Outdoor-Training startet am Samstag, 26. März, um 11 Uhr am Fitnessstudio Bodyupgrade in der Saarbrücker Straße 1. (Das Studio befindet sich im Hinterhof.) Jeder zahlt so viel er kann… Während der Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.