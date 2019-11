Feuerwehr-Einsatz in Rohrbach : Wasserrohrbruch in der Bahnhofstraße in Rohrbach

Drei Stunden lang musste die Feuerwehr Wasser aus dem Keller des ehemaligen Stadtwerke-Gbäudes in Rohrbach pumpen. Foto: Frank Hoffmann

Rohrbach Am Samstag (9. November) mussten die Löschbezirke Rohrbach und Hassel der Freiwilligen Feuerwehr zu einem mehrstündigen Einsatz in das ehemalige Gebäude der Stadtwerke in der Rohrbacher Bahnhofstraße ausrücken.

