St. Ingbert Im 1897 erbauten Gebäude finden demnächst zahlreiche Kulturveranstaltungen und Festivitäten statt.

Aber nicht nur Schauspiel-Utensilien sind im alten Waschhaus zu finden. Der große Saal mit Bühne, Licht- und Tonanlage bietet Platz für 199 Personen und ist inzwischen ein Anlaufpunkt für viele Kulturveranstaltungen. Der Rotary-Club verlieh hier die Preise der Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung und das Festival „Junger Film“ veranstaltete im Waschhaus den „jungenPitch!“. Für das kommende Jahr sind bereits 20 Hochzeiten geplant. Aktuell steht das neue Programm von „Langhals und Dickkopp“ auf dem Programm. Am 14. September um 20 Uhr präsentieren Jürgen Brill und Uli Schu „Waddannoch“. Wo sie sonst als Teil der Comedy-Crew von SR3 im SR zu sehen sind, stehen die beiden Marpinger nun in St. Ingbert auf der Bühne – unter dem Sternenhimmel des Waschhauses. Das Deckenbild des großen Saals mit der Freitreppe ist nach einer Vorlage des bekannten Malers Dietmar Gross entstanden. Die Bemalung der Fassade stammt aus der Hand von Nina Kronenberger.

Im Haus hat Gunter Klein an vielen Stellen persönlich Hand angelegt. So hat er das Geländer selbst hergestellt, die Lampen und Kronleuchter im großen Saal entworfen und für die Sandsteinmauer des Außengeländes überall im Saarland und in der Pfalz beim Abriss alter Sandsteingebäude geholfen und Material angekauft. Auch ein Teil der alten Stadtmauer ist hier verarbeitet worden. Außerdem wurde das Dach mit neuem Gebälk versehen und gedeckt. Innen bietet das alte Waschhaus nun jede Menge Annehmlichkeiten. Unter anderem steht hier eine moderne Großküche, in der Patric Jacob von Feinkost Jacob in Lautenbach mit seinem Team Leckereien zaubert. Die Mischung aus modernem und historischem Setting ist Klein hervorragend gelungen. Zwischen alten Backsteinmauern und gemütlichen, hell gestalteten Räumen auf rund 1000 Quadratmetern über zwei Stockwerke können sich die Besucher wohlfühlen.