Baustelle in St. Ingbert : Warum die Wollbachstraße gesperrt ist

Der Wollbachtunnel in St.Ingbert-Mitte ist derzeit gesperrt. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Die Stadtverwaltung St. Ingbert erläutert die Hintergründe der derzeitigen Prüfarbeiten im Tunnel.

Die Wollbachstraße ist seit vergangenen Dienstag bis Samstag, 6. November, gesperrt und der gesamte Verkehr wird über die Oststraße und Kaiserstraße umgeleitet. Diese Maßnahme stellt den Autoverkehr in St. Ingbert vor eine große Herausforderung. Ist eine solche Belastung wirklich erforderlich? Auskunft dazu erteilt Thomas Diederichs, zuständig für Straßen und Verkehr bei der Stadt St. Ingbert.

Die Norm DIN 1076 regelt die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit (Quelle: DIN 1076). Sie legt fest, in welchen Zeiträumen und nach welchem Verfahren Ingenieurbauwerke zu überprüfen sind, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Diese Norm sieht neben den Hauptprüfungen nach dem Errichten des Bauwerks regelmäßige Prüfungen vor. So muss die Brücke über der Wollbachstraße alle fünf Jahre überprüft werden. „Diese fünf Jahre sind Ende des Jahres abgelaufen. Daher führen wir die Prüfung nun rechtzeitig durch, also bevor das Wetter so schlecht wird, dass sie nicht mehr möglich ist“, erklärt Thomas Diederichs.

Das Bauwerk wird von einem Prüfer auf seinen statischen und konstruktiven Zustand überprüft. Dazu werden zum Beispiel die Bauart, das System, das Alter des Bauwerks, der Baustoff berücksichtigt. So wird zum Beispiel der Beton geprüft, es werden alle Wände und Decken abgeklopft, um zu sehen, ob Material herabrieselt und mehr. Am Ende werden in einem Gutachten Noten auf einer sechsstufigen Skala vergeben. Probleme werden im Zuge der Prüfmaßnahme zudem behoben.

Da sich Bauwerke wie die Brücke über der Wollbachstraße meist an häufig befahrenen Straßen, über Bahnanlagen oder ähnlichen, vom Verkehr belasteten Standorten befinden, muss die Prüfung ausreichend vorbereitet werden. So muss an der Wollbachstraße unter anderem das Gestrüpp beschnitten werden, eine Arbeit, die das Gartenamt übernimmt. Nach der Prüfung müssen und sollen die gärtnerischen Anlagen auch wieder hergerichtet werden, damit das Straßenbild nicht langfristig beeinträchtigt ist.