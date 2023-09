Metzgerei in Oberwürzbach ist die beste im Saarland Zum zweiten Mal Landessieger – so erklärt sich Thomas Petermann den Erfolg seiner Metzgerei

Die Oberwürzbacher Metzgerei Petermann hat auch in diesem Jahr den Wettstreit der saarländischen Metzgereien im „Falstaff“-Ranking gewonnen. Jeder fünfte Kunde, der an der Abstimmung teilnahm, stimmte für Thomas Petermann und sein Team. Damit darf sich der Betrieb als die beliebteste Metzgerei im Saarland bezeichnen. Die „Falstaff“-Abstimmung lief über die sozialen Medien im Internet. Zweiter auf der Beliebtheitsskala wurde die Metzgerei Follmann in Orscholz. Sie lag gerade mal einen Prozentpunkt hinter Petermann.