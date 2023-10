Landschaftsführer überzeugt: Der Wolf kommt zurück Warum die Biosphäre ein gutes Gebiet für Wölfe ist

Kommt er? Bleibt er? War er sogar schon da? Um den Wolf ranken sich Sagen und Erzählungen, als böser Wolf im Märchen kennen wir ihn alle. Wer in der Begegnung zwischen Wolf und Mensch der Böse ist, ist eine andere Frage. Alleine der Wolfsanger, ein Eisen mit zwei Dornen, lässt grübeln. Die eine Eisenspitze wurde in den Zeiten seiner Ausrottung in den Baum geschlagen, die gegenüberliegende mit einem Stück Fleisch versehen. Wenn der Wolf seine Zähne in die vermeintliche Beute schlug, hing er am Haken. Und starb elend.