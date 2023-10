Ortsrat Oberwürzbach Weitere Fläche fürs Feuerwehrgerätehaus ist aus dem Rennen

Die Pläne, das dringend erforderliche neue Feuerwehrgerätehaus in Oberwürzbach an der Landstraße 235 zu bauen, sind offenbar vom Tisch. Das wurde in der Sitzung des Ortsrates Oberwürzbach am Mittwochabend bekannt. Demnach hat die Stadtverwaltung die Kosten alleine für den Ankauf des Grundstücks unterhalb des Festplatzes „Im Hirschental“, der sich rechts vor dem Oberwürzbacher Ortseingang aus Richtung St. Ingbert kommend, befindet, als viel zu teuer eingestuft. Daher werden derzeit Alternativflächen im Stadtteil geprüft, weshalb sich der Ersatz für das marode Gebäude in der Steckentalstraße erneut verzögert.