Ortsrat St. Ingbert-Mitte und Infos der Deutschen Bahn „Hubbelpiste“ in der Rentamtstraße bleibt eine Geduldsprobe

Die Fahrbahndecke sei aber ohnehin erst an der Reihe, so die Verwaltung weiter, wenn die Arbeiten an der Lärmschutzwand an der Bahnstrecke in diesem Bereich beendet seien. Und weiter teilte die Stadtverwaltung mit: „Trotz Nachfrage sind die Arbeiten an der Lärmschutzwand bisher nicht terminiert.“