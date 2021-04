VHS St. Ingbert : „Waldbaden“ bei der Volkshochschule

Am Samstag, 10. April, bietet die VHS St. Ingbert von 14 bis 16 Uhr die Veranstaltung „Waldbaden – Gesundheit und Entspannung tanken“ unter der Leitung von Gerlinde Meyer an. Treffunkt ist am Parkplatz Elstersteinpark, Elversberger Straße 55. Je nach Witterung sind gutes Schuhwerk und den Temperaturen angepasste Kleidung mitzubringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnahme kostet 8 Euro.