Koomunalwahl 2024 in St. Ingbert Drei Politiker im Stimmenhoch: Dunja, Hans und Martin sorgen für politische Effekte

In Hassel hat die CDU leicht verloren, aber ihre absolute Mehrheit behalten. Markus Hauck (CDU) kann Ortsvorsteher in dem Stadtteil bleiben, in dem künftig auch SPD (drei Sitze) sowie Familien-Partei und Freie Wähler (je ein Sitz) im Ortsrat sitzen. In Rentrisch konnte die CDU ihre Zwei-Drittel-Mehrheit im Ortsrat gegenüber 2019 noch einmal ausbauen. Mit sechs Sitzen der CDU und drei Sitzen der SPD steht der Wahl von Stefan Paulus (CDU) zum Ortsvorsteher wohl nichts im Weg.