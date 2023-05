Offener Brief an Robert Habeck OB Ulli Meyer wendet sich gegen Wärmepumpenzwang

St Ingbert · Der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer hat sich in einem offenen Brief an Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck in Berlin gewendet. Das hat die Pressestelle der Stadt mitgeteilt. Demnach verweist der OB auf die Praxis und Gespräche mit den Bürgern vor Ort.

05.05.2023, 16:52 Uhr

Ulli Meyer, Oberbürgermeisetr von St. Ingbert. Foto: G. Farogone Foto: Faragone