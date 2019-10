Konzert für Lebenshilfe : Marc Pircher singt für die Lebenshilfe

Marc Pircher tritt am Samstag, 19. Oktober, erneut in der St. Ingberter Stadthalle auf. Foto: Jörg Martin

Am Samstag, 19. Oktobe, findet in der Stadthalle St. Ingbert wieder ein Benefizkonzert für die Lebenshilfe Saarpfalz mit Marc Pircher statt. Beginn ist um 20 Uhr; Einlass ab 19 Uhr.

Den Anfang macht an diesem Abend wieder Luciano Licata, der vielen St. Ingbertern noch als „singender Schreinergeselle“ beim Ingobertusfest oder beim Auftritt mit einer sizilianischen Folkloregruppe in der Stadthalle in Erinnerung sein wird.