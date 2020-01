Verein der Briefmarkensammler : Die Geschichte der Ansichtskarte

(con) Der Verein der Briefmarkensammler bietet am Dienstag, 21. Januar, den Vortrag „Die Geschichte der Ansichtskarte“ an. Referent ist Marcel Rupp. Beginn ist um 19.30 Uhr in der „Stadionklause“, Spieser Landstraße 7a, in St. Ingbert.