VHS-Vortrag Blick in St. Ingberts Bäder-Historie

St Ingbert · Das Alte Stadtbad am Theodor-Heuss-Platz ist mittlerweile Geschichte. Dort soll bald ein Biosphärenhotel entstehen. Eintauchen in die St. Ingberter Bädergeschichte können Interessierte an diesem Donnerstag, 16. November.

14.11.2023 , 14:04 Uhr

Das alte Stadtbad in St. Ingbert ist mittlerweile abgerissen. Viele St. Ingberter haben daran ihre Erinnerungen. Foto: Manfred Schetting