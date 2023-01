Heimatfreunde Rohrbach : Mit Hilfe der Firma Heckel aus Rohrbach zur Zugspitze

Rohrbach Peter Hübner, Archivar bei den Bayerischen Zugspitzbahnen, kommt am Sonntag, 15. Januar, nach Rohrbach mit seinem Vortrag „Mit Zahnrad und Seilbahn auf die Zugspitze“. Die Rohrbacher Heimatfreunde, die auch den Film über den Bau der ersten Zugspitzbahn durch die Firma Heckel der Öffentlichkeit zugängig machten, haben dieses Ereignis initiiert.

Für Technikinteressierte wahrhaftig ein Leckerbissen, den der Verein da servieren möchte. Beginn soll um 15 Uhr im Bürgerhaus in Rohrbach sein. In diesem Rahmen soll auch eine Tour nach Garmisch-Patenkirchen mit einer Besichtigung der neuen Zugspitzbahn auf Vereinsebene organisiert werden. Das Projekt liegt in den Händen von Karl Abel, der sich mit seiner Website „Rohrbach Nostalgie“ seit Jahren um die Historie und das Ansehen der ehemals selbstständigen Kommune verdient macht.