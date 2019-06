Mountainbike-Strecke : Die „PUR“ ist jetzt runderneuert

Die „PUR“ wurde erweitert und neu ausgeschildert. Nun wurde sie offiziell eröffnet. Im Bild eines der Portalschilder am P+R-Parkplatz in Sengscheid. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Nach zwölf Jahren bekam die Mountainbike-Strecke, die weit über St. Ingberts Grenzen hinaus bekannt ist, ein Facelifting. Sie ist jetzt nicht nur länger, sondern auch abwechslungsreicher.

Das Erlebnis „Natur pur“ ist es, das viele Wanderer in die Wälder rings um St. Ingbert zieht. Aber auch Radbegeisterte freuen sich über eine natürliche „PUR“, das Highlight für Mountainbike (MTB)-Fahrer im südwestdeutschen Raum. Seit zwölf Jahren gibt es mittlerweile diese anspruchsvolle und erlebnisreiche MTB-Strecke um die Mittelstadt, die bisher schon mit 90 Streckenkilometern ein Anziehungspunkt für Radfahrer aus allen Teilen des Landes war. Im Jahr 2007 richteten Jörg Grünbeck und die Stadt gemeinsam mit dem Saarforst die „PUR“ mit finanzieller Unterstützung des Umwelt- sowie des Wirtschaftsministeriums ein. Solch eine MTB-Permanente will gerade bei häufiger Benutzung und als Wettkampfstrecke gepflegt, repariert und natürlich auch beworben werden.

Deshalb sind Partner wie Streckenwart Grünbeck, die Forst-Revierleiter, der städtische Baubetriebshof und das Team Tourismus im Rathaus unverzichtbare Partner. Das Mountainbike-Fahren hat sich in den vergangenen Jahren vom Nischensport zur aktiven sportlichen Betätigung für Jedermann gewandelt. Seitdem die E-Bikes auf dem Markt sind, begeistern sich noch mehr Menschen für ein Naturerlebnis auf zwei Rädern. Deshalb gibt es landauf landab immer mehr Bestrebungen, solche MTB-Strecken einzurichten oder auszubauen. Damit die St. Ingberter „PUR“ ihrem exzellenten Ruf als qualitativ anspruchsvolle Strecke „in der Szene“ weiterhin gerecht wird, waren nun einige Anpassungen hinsichtlich Beschilderung und Streckenführung vonnöten. Diese wurden bei einem Pressetermin am P+R-Parkplatz eingangs Sengscheid vorgestellt. Jetzt hat die „PUR“ 30 Prozent mehr Streckenlänge, aus 90 wurden 116 Kilometer PURes Radfahrerlebnis. Es gibt eine neue Beschilderung, die für ganz Deutschland als Referenzmodell dient. Insgesamt 2400 Schilder halten die Radbegeisterten auf dem richtigen Kurs, 200 weitere weisen den richtigen Weg dahin.

Außerdem gibt es zwei große Portalschilder, die den gesamten Streckenverlauf abbilden. Sieht ein Fahrer auf seiner Tour „grün“ befindet er sich auf einem Rundweg um die Stadt mit 1500 zu überwindenden Höhenmetern, der heute 54 Kilometer umfasst, wo er vormals 45 hatte. Auf der nordwestlich von St. Ingbert entlang führenden blauen Strecke erwarten die Fahrer 46 Kilometer, vormals 40 Kilometer, mit 1300 zu erklimmenden Höhenmetern. Richtung Uni gab es am „Bartenberg“ eine Erweiterung der ursprünglichen „PUR“ um acht Kilometer. Hier warten 400 Meter Höhenunterschied als Herausforderung. Insgesamt wurden 14 Erlebnisschleifen mit acht Kilometern Länge neu ausgewiesen.

Es steht auch nicht mehr nur der sportliche Aspekt im Vordergrund, sondern die Abschnitte wurden erlebnisorientierter angelegt. Bestehende Bereiche wurden teilweise so verlegt oder erweitert, dass spannende Dinge entlang der Strecke wie Hütten, Biergärten, der Stiefel oder historische Relikte, beispielsweise ein Schützengraben, mit eingebunden wurden. Neue Tourenvorschläge laden zur Befahrung der Teilstrecken von leicht bis extrem ein. Zukunftsfähig wird die MTB-Permanente durch ihre mögliche Erweiterung auf die Außengrenzen der St. Ingberter Gemarkung. Hier können Fans der „PUR“ an das Radwegenetz Richtung Saarbrücken, Kirkel oder über Spiesen-Elversberg an den Landkreis Neunkirchen anknüpfen.