Stadtrat St. Ingbert So haben die Fraktionen ihre Personalien geklärt

Die Ausschüsse, die der Stadtrat gebildet hat, haben den gleichen Themem-Zuschnitt wie in der vergangen Wahlperiode. Die Verteilung der Sitze in den Ausschüssen, denen in der Regel jeweils 13 Mitglieder und nur im Rechnungsprüfungsausschuss sechs Mitglieder angehören, hat der Stadtrat in seiner konstituierenden Sitzung festgelegt: CDU 5, SPD 3, AfD 2, Freie Wähler 1, Grüne 1 und Familien-Partei 1.