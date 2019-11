St. Ingbert Beim Vorlesetag in der Kita St. Franziskus unterhielten Politiker mehrerer Parteien die Kinder mit ihren Lesekünsten.

„Wir bekommen das Lächeln heute gar nicht mehr weg“, sagte Ursula Hornig strahlend. Die Leiterin der Kita St. Franziskus in St. Ingbert freute sich darüber, dass die Kita am vergangenen Freitag, 15. November, das KTK-Gütesiegel erhielt. Der Verband Katholischer Tageseinrichtungen (KTK) zeichnet damit bundesweit Einrichtungen mit einem hochwertigen Angebot an Bildung, Erziehung und Betreuung aus. „Wir sind so was von stolz“, sagte sie der illustren Schar an Besuchern strahlend. Ein Baustein des ausgezeichneten Angebotes ist die Förderung der Lesekompetenz. Und die vermittelt die Kita schon seit Jahren unter anderem mit der Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag.