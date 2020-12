Vorlesetag in St. Ingbert : Der Vorlesetag fand online statt

Vorlesetag in St. Ingbert

St. Ingbert OB Ulli Meyer las in einem Video aus dem Buch „Ich bin das Eichhörnchen“.

Der bundesweite Vorlesetag fand Ende November wegen der Corona-Beschränkungen online statt. So auch in der Kita St. Franziskus in St. Ingbert. Dort las der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer den Kindern vor - online aber dennoch interaktiv. Für diesen besonderen Tag wurde zuvor ein Video im Grünen aufgenommen. Meyer las aus dem Buch „Ich bin das Eichhörnchen“ vor.