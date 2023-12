Kommunalwahl und Europawahl 2024 Wahlen stellen bereits erste Herausforderungen

Ihre Feuerprobe als kommunale Wahlorganisatorin hat Thea Holzer hinter sich. 2021 bei der Bundestags- und 2022 bei der Landtagswahl hielt die Leiterin der Zentralen Dienste im St. Ingberter Rathaus wichtige Fäden im St. Ingberter Wahl-Netz in der Hand. Bis Juni betritt die stellvertretende Gemeindewahlleiterin in Sachen Wahlvorbereitung aber noch einmal Neuland. „Am 9. Juni 2024 stehen immerhin fünf Urnengänge an: die Europawahl und in der Kommune die Wahlen zum Kreistag, zum Stadtrat und den Ortsräten sowie die Direktwahl des Landrates“, zählt sie im Gespräch über die Wahlvorbereitungen in der Mittelstadt auf. Während die Vorbereitungen der Europawahl die Aufgabe der Landeswahlleitung und die Landrats- und Kreistagswahl jene des Saarpfalz-Kreises seien, kümmern sich Thea Holzer und ihr Team um die Stadt- und Ortsratswahlen in der Mittelstadt.