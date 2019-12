Kostenpflichtiger Inhalt: Vorbereitungen zum Besuch des Bundespräsidenten in St. Ingbert : Riesenaufwand für das Staatsoberhaupt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender Ende November beim Bundespresseball in Berlin. Foto: dpa/Jens Kalaene

St. Ingbert Frank-Walter Steinmeier in St. Ingbert: Aufbauarbeiten am Freitag in St. Josef. ZDF mit gewaltigem Equipement vor Ort.

Gewaltige Container stehen vor und neben dem Gotteshaus. Männerhände packen zu und tragen Aufnahmetechnik, Orchester-Bestuhlung, Notenpulte und vieles andere mehr hinein. Security-Leute lassen niemanden durch, der hier nicht hingehört. Im Innern sind schon zahlreiche Scheinwerfer platziert und die große Bühne im vorderen Teil montiert. Die Kirche wird soeben prächtig ausgeleuchtet. Schon das ist ein gewaltiger Kraftakt.

Ortstermin am Freitagvormittag mit Oberbürgermeister Ulli Meyer. Hier, in St. Josef, war er mal Messdiener, schon von daher ist er dem Gotteshaus verbunden. Wir treffen, während unzählige ZDF-Mitarbeiter mit den Aufbauarbeiten beschäftigt sind, den 1. Aufnahmeleiter Stefan Schwarzenberger und die Set-Aufnahmeleiterin Verena Bender. Sie haben hier offenbar alles im Griff. Am Tag der Aufzeichnung werden 115 Leute fürs ZDF vor Ort sein.

Wie berichtet, wird am Montag (16. Dezember) Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender in St. Ingbert erwartet. Zur Aufzeichnung der ZDF-Reihe „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“. Ausgestrahlt wird die Sendung an Heiligabend 18 Uhr. Der höchste Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland wird sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen und zum Empfang in der Stadthalle seine Aufwartung machen.

Moderator Johannes B. Kerner begrüßt Frank-Walter Steinmeier mit Anhang zum festlichen Weihnachtskonzert in St. Josef. Auf Einladung des Staatsoberhauptes präsentieren international gefeierte Solisten ein Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern und musikalischen Überraschungen. Gestaltet wird es von der Sopranistin Christiane Karg, der franko-belgischen Cellistin Camille Thomas und dem renommierten Solo-Klarinettisten der Berliner Philharmoniker, Andreas Ottensamer. Als herausragendes Orchester aus der Region ist die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung ihres Chefdirigenten Pietari Inkinen nach St. Ingbert geladen. Der Mädchenchor des Bistums Speyer und die Speyerer Domsingknaben ergänzen das Programm gesanglich. Eine besondere musikalische Überraschung bereiten die beiden befreundeten Pop-Künstler Max Giesinger und Michael Schulte. Schauspieler Ulrich Noethen sorgt mit einer Lesung für eine besondere weihnachtliche Stimmung.

Auch er hat seinen Auftritt in der Kirche St. Josef: Max Giesinger, hier bei der Bambi-Verleihung vor wenigen Wochen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow