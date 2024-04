Gespräch mit Gemeindewahlleitung So wird die Kommunalwahl in St. Ingbert vorbereitet

Diese Geschichte beginnt mit viel „eigentlich“. Denn eigentlich sind laut dem saarländischen Kommunalwahlgesetz (KWG) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister Gemeindewahlleiterin oder Gemeindewahlleiter, stellvertretende Gemeindewahlleiterin, oder stellvertretender Gemeindewahlleiter sind deren gesetzliche Vertreterin oder Vertreter. Da in St. Ingbert aber Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) in die Wahlvorschläge seiner Partei eingebunden war, scheidet er als Gemeindewahlleiter aus. Nun wären eigentlich seine Stellvertreter, also die Beigeordneten an der Reihe. Aber da sowohl Nadine Backes (CDU), Markus Schmitt (Bündnis 90/Die Grünen), Albrecht Hauck (Familien-Partei) als auch Markus Hauck (CDU) allesamt bei der Kommunalwahl am 9. Juni kandidieren, kommen sie nach dem KWG ebenfalls nicht als Wahlleiter infrage.