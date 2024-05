Europa- und Kommunalwahl 2024 Im Briefwahlbüro herrscht schon Betriebsamkeit

Im Briefwahlbüro im St. Ingberter Rathaus herrschte am Mittwoch rege Betriebsamkeit. Im kleinen Sitzungssaal wurden von den Helfern noch eifrig Stimmzettel sortiert und kuvertiert, aber auch regelmäßig kam Bürgerinnen und Bürger, um vorzeitig ihre Stimme für die Europa- und Kommunalwahl abzugeben. Das Interesse an der Briefwahl konnte Thea Holzer, die Leiterin der Zentralen Dienste in der Stadtverwaltung, auch beziffern. Bis Dienstagnachmittag hatten 3583 der Wahlberechtigten in St. Ingbert für die Europawahl und 3542 für die Kommunalwahlen Briefwahl-Unterlagen beantragt. Das entspricht jeweils rund zwölf Prozent der Wahlberechtigten und liege auf dem Niveau des Interesses der Briefwähler zum gleichen Zeitpunkt vor der Landtagswahl 2022, so Holzer. Die bisherigen Briefwähler nutzten im Übrigen alle in den Wahlbenachtigungen angeboten Formen des Antrags auf einen Wahlschein – online per QR-Code, per E-Mail unter wahlen@st-ingbert.de und per Brief. „Die meisten sind aber Online-Anträge“, betonte die Expertin in der Stadtverwaltung für die Wahlvorbereitungen.