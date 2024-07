Alt-Rohrbachfest am 2. und 3. August Das sind fünf gute Gründe, das Straßenfest in Rohrbach mitzufeiern

Rohrbach · Am Freitag und Samstag, 2. und 3. August, wird in Rohrbach eine Mega-Party steigen. Beim Alt-Rohrbachfest werden in der Ortsmitte 67 Stände erwartet, sagt Wolfgang Heib, der Vorsitzende des Festausschusses.

29.07.2024 , 12:04 Uhr

Mit mehr Teilnehmern, die Angebote machen, rechnet man beim Alt-Rohrbachfest auch mit mehr Stimmung und Besuchern. Foto: Corbelia Jung/Cornelia Jung