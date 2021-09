Start schon morgen in St. Ingbert : Das Saarland bekommt ersten vollautomatischen Pizza-Automaten

Start schon morgen in St. Ingbert

St. Ingbert Sie ist rund, sie ist warm und sie ist lecker: Und demnächst gibt es Pizza auch erstmals aus einem Automaten im Saarland. Am Freitag soll der erste Teigfladen in St. Ingbert gebacken werden.

Frische Pizza, 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche - das verspricht der Pizza-Automat „Pizza Jolo“ der ab Freitag in St. Ingbert in Betrieb gehen soll. In der Oststraße 72 gegenüber Möbel Roller soll die erste Pizza vom Band gehen.