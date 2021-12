Pfarrei Heiliger Ingobertus : Virtuose Musik in St. Hildegard

Joël Schwartz, Eva Leonardy und Christian von Blohn (von links) gestalten den Silvester-Gottesdienst in St. Hildegard. Foto: von Blohn

St Ingbert Im Silvester-Gottesdienst in der Hildegardskirche in St. Ingbert am Freitag, 31. Dezember, um 18.30 Uhr ertönt festliche Musik zum Jahresschluss. Zur Aufführung kommt unter anderem die Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ von Johann Sebastian Bach, ein sehr virtuoses Werk für Sopransolo, Trompete und Orgel.