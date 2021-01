Expertenrat für die St. Ingberter : Infos zur Wildschweinplage gibt’s virtuell

St. Ingbert Durchwühlte Vorgärten, umgepflügte Wiesen oder umgestoßene Mülltonnen finden die St. Ingberter in der letzten Zeit häufiger vor. Grund sind Wildschweine, die nachts in fast allen Stadtteilen ihr Unwesen treiben (wir berichteten).

Die Stadtverwaltung lädt daher aufgrund der aktuellen Probleme mit Wildschweinen am Montag, 8. Februar, um 18 Uhr zu einer virtuellen Bürgersprechstunde ein. Eine Expertenrunde beantwortet unter anderem die Fragen: Wie hat sich der Lebensraum der Wildschweine verändert? Wie entwickeln sich die Populationen? Was zieht die Tiere an, was hält sie ab? Wie wird der Wildbestand reduziert? Wo darf gejagt werden und was ist die Problematik im Wohngebiet? Die Expertenvorträge werden durch Erfahrungsberichte aus Rentrisch ergänzt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.