Vinothek Olivino in Blieskastel Ein Laden weckt und erhält die Liebe zu Italien

Sein Berufsleben lang arbeitete Rainer Schetting im Marketing für einen großen Nutzfahrzeughersteller. In der Rente, da wollte er dann seiner Liebe zu Italien nachgehen und dort einen Teil seiner Zeit genießen. Ein kleines Häuschen hat er schon vor Jahren dort gekauft, und der Region „Marken“ gehörte die Liebe Schettings und seiner Frau. Und dann kam doch alles ganz anders. Heute, einige Jahre nach seinem Renteneintritt, betreibt Schetting einen überaus bemerkenswerten kleinen Laden in der Blieskasteler Innenstadt. Seit zwölf Jahren gibt es „Olivino“, und genauso lange hat italienisches Lebensgefühl in der Barockstadt seinen Platz.