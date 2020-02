Fastnacht in Hassel : Nachtumzug lockt viele Gruppen

Der Hasseler Nachtumzug leuchtet „närrisch - bunt“. Foto: Dieter Wirth/WIRTH Dieter IGB

Hassel Der Hasseler (Fast)Nachtumzug, kurz Ha-Na-Zu genannt, startet auch auch in diesem Jahr abends. Traditionell fand der Fastnachtsumzug am Faschingsdienstag in der Dorfmitte statt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Dann die Entscheidung, ein neuer Termin – und dann noch bei Dunkelheit! Konnte das gelingen? Der riesige Erfolg gab den Veranstaltern recht. Viele wollten beim einzigen Nachtumzug im Saarpfalz-Kreis mit ihren lichtgeschmückten Wagen und Kostümen dabei sein. In diesem Jahr wird der Umzug durch die Arbeitsgemeinschaft Hasseler Vereine und den Ortsrat ausgerichtet.

Zwischenzeitlich haben sich schon über 25 Teilnehmergruppen für den Fastnachtsumzug am Freitag, 21. Februar, angesagt – doppelt so viele, wie früher an den HaFaZügen am Fastnachtsdienstag. Es besteht weiterhin die Gelegenheit, bei dieser fastnachtsnächtlichen Riesengaudi dabei zu sein. Eine umgehende Anmeldung ist erforderlich.

Das Narrenspektakel beginnt ab 18 Uhr auf dem Marktplatz. Die „Frohsinn Krätzjer“ heizen dort vor.