Hohe Zahl an Flüchtlingen in St. Ingbert erwartet : Die Stadt sucht Wohnraum für Kriegsflüchtlinge

Hohe Zahl an Flüchtlingen in St. Ingbert erwartet

In der Rohrbachhalle sind in der vergangenen Woche Ukraine-Flüchtlinge eingezogen. Foto: Elmar Müller

St Ingbert Die Stadtverwaltung St. Ingbert sucht dringend Wohnraum für Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Sie bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. In einer Pressemitteilung wird gefragt: Wer kann Wohnraum in St. Ingbert anbieten?

Gesucht sind dabei nur langfristige Mietverhältnisse und ein abgeschlossener Wohnraum, aber keine Gästezimmer. Die Stadtverwaltung rechnet in den kommenden Wochen mit einer hohen Zuweisung an Flüchtlingen, die derzeit über das Umverteilverfahren im gesamten Bundesgebiet zugeteilt werden. Zudem wird in der Pressemitteilung darauf verwiesen, dass in der Rohrbachhalle in der vergangenen Woche Flüchtlinge eingezogen sind. Die Halle wird aber für die erwartete Anzahl nicht ausreichen, sodass weiterer Wohnraum benötigt wird.