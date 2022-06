Ingobertusfest 2022 : Auf drei Fest-Bühnen warten 23 Auftritte

Beat 66 ist beim Ingobertusfest diesmal am Freitagabend auf der Wollbach-Bühne zu erleben. Foto: Selina Summer

St. ingbert Das Ingobertusfest bietet an diesem Freitag und Samstag viel Kulinarisches und vor allem Sound satt.

Mit kulinarischen Überraschungen und insbesondere viel Musik wird das 43. Ingobertusfest am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli, in St. Ingbert gefeiert. Die traditionelle Eröffnung findet freitags ab 17 Uhr auf dem Maxplatz statt – mit dem Fassanstich der St. Ingberter Brauerei Herz & Heimat, dem Auftritt der Bergkapelle St. Ingbert und Salutschießen des Schützenvereins.

Die Vorbereitungen laufen seit Tagen wie geplant. Dabei hatte Kulturamtsleiter Ingo Niertert vor Wochen noch auf anfängliche Sorgen hingewiesen: „Wir waren mit unseren Planungen coronabedingt spät dran.“ Das ist spätestens bei der Eröffnung vergessen,

Das Duo Fresh from The barbershop spielt beim Ingobertusfest am Samstag auf der Bühne auf dem Maxplatz. Foto: Thomas Jäckel

Das Bühnenprogramm beginnt ab 18 Uhr auf der Bühne Maxplatz mit dem Akustik-Duo Pink Varnish, New Age-Pop mit Times and Tales und dem Party-Cover-Erlebnis, das die Band Elliott verspricht. Auf der Stadtwerke-Bühne mit neuem Standort Wollbach-Parkplatz sind ebenfalls ab 18 Uhr Beat 66 mit Songs der 60er Jahre und Party-Hits aus 30 Jahren Musikgeschichte mit der Band Changes zu hören. Zur Erklärung: Die Wollbach-Bühne ist neben dem sogenannten Bermudadreieck beziehungsweise hinter Kuhn Ambiente zu finden und hat ihren Namen, weil an dieser Stelle der Wollbach unterirdisch Richtung Großbach fließt.

Der Samstag startet um 11.30 Uhr auf dem Maxplatz mit stimmungsvoller Blasmusik der Laabtaler Musikanten beim bayerischen Weißwurstfrühstück des FC Viktoria, ab 15 Uhr gefolgt vom Musikverein Rentrisch. Auf der Bühne Wollbach-Parkplatz präsentieren sich ab 14 Uhr die Jagdfreunde St. Ingbert und ab 15 Uhr der Musikverein Hochscheid Reichenbrunn.

Die Rock-Band Purple Haze ist beim Ingobertusfest auf der Wollbach-Bühne am Samstag zu hören. Foto: Jörg Martin

Ab 18 Uhr startet das Abendprogramm mit dem Acoustic-Duo Fresh from the barbershop und Bluesrock von der Bree Johnson Group auf dem Maxplatz. Feinster deutschsprachiger Soul von OQmanSolo und der Classic Rock-Band Purple Haze sind auf der zweiten Bühne im Wollbach-Bereich zu hören.

Auf der Rockbühne, mit ebenfalls neuem Standort auf dem Schmelzer-Parkplatz zwischen Poststraße und Kaiserstraße, präsentiert der Rockförderverein St. Ingbert neue und auch alteingesessene Bands aus der Region. In diesem Jahr sind freitags ab 19 Uhr dabei: Trio Amaretto, Die Flach Hand, All Of Mine und Bad Butler. Am Samstag geht es ebenfalls um 19 Uhr los. Es treten auf: Days Dull, Colors Of Sleep, Tides und den Abschluss der Rockbühne macht eine der besten AC/DC Tribute Bands Sin City.

Für die Kleinen verwandelt sich samstags von 14 bis 18 Uhr der neue Parkplatz in der Pfarrgasse in ein Spiel- und Erlebnisparadies für Kinder. Ab 15 Uhr können die Kids hier mit großen Augen über so manchen Zaubertrick staunen.