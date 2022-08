Hassel : Gute Stimmung beim Dorffest in Hassel

Gut gefüllt war die Festmeile in Hassel. Foto: Jörg Martin

Hassel Die Veranstaltung rund um die Ortsmitte hatte für alle Altersgruppen und Geschmäcker etwas zu bieten.

Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Auf der Bühne des Hasseler Dorffests, welches der Ortsrat und die Arbeitsgemeinschaft der Vereine veranstalten, spielen vor dem Marktplatz die Lokalmatadoren von Five for You Schlager, Oldies und Stimmungshits.

Es ist brechend voll an dieser Stelle des Festgeländes. Ab und an stockt der Verkehr und man sieht sich mit anderen Besuchern vorübergehend festgesetzt. „Ach, du bist ja auch da“, war ein Satz, den man nicht selten zu hören bekam, wenn sich freute, dass man alte Bekannte wiedertraf. Als der Klassiker „Movie Star“ von Harpo ertönt, stürmt ein Paar auf die Freifläche vor der Bühne und tanzt. Eine Seltenheit für ein Dorffest. „Wie immer kriegt das erste Paar, das tanzt, 100 Euro - gezeigt“, scherzt Heribert Wallacher. Die Stimmung an diesem Spätsommerabend ist gut. Überall wird ausgelassen gefeiert. Es scheint, als hätten die Menschen etwas nachzuholen. Ist es doch das erste Dorffest nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. Dabei ist das 40. Fest bei der Jubiläumsauflage etwas geschrumpft: Nur noch elf Stände, statt zuvor 16, sind mit von der Partie. Beim letzten Mal gab es zudem eine Bühne mehr. Auch waren unmittelbar in Höhe des Einmündungsbereichs der Linden- in die St. Ingberter Straße schon die ersten Stände.

An diesem Wochenende startete man erst im letzten Drittel mit einem Stand des Kulturhauses Rentrisch. „Es war gestern, beim Auftritt von Foolin Around, schon richtig gut und voll“, zog ein Hasseler eine erste Bilanz. Es sei schade, dass es dieses Mal weniger teilnehmende Vereine sind. Doch, immerhin gibt es das Fest wieder, freut sich der Mitfünfziger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Hier gibt es sie noch, die Owegelehde“, freute sich derweil, am Stand der Feuerwehr, Leander Hoffmann. Der Mann hat bei der Kartoffel-Brat-Spezialität festgestellt, dass das Angebot auf den Festen weniger geworden sei. „Das ist noch Hausmannskost, die nicht jeder mehr richtig beherrscht“, vermutet der St. Ingberter.

Die Qual der Wahl hatte man nur wenige Meter nebenan am gleichen Stand der Floriansjünger. Dort könnte die Entscheidung zwischen Tequila Sunrise und Berliner Luft gefallen sein. Diese Frage stellte sich bei einem Großteil der Jugendlichen, die zur Kirmes gekommen waren, nicht. Der kleine Rummel, der auf dem Marktplatz aufgebaut war, zog viele Teenager an, die ihr Hochprozentiges in Rucksäcken selbst mitgebracht hatten. Sie feierten im Bereich der Bushaltestelle, die an diesem Wochenende nicht in Betrieb war. Nur vereinzelt sah man sie mit Bierkrügen über das Gelände gehen. Sie veranstalteten dort quasi ihr eigenes Dorffest.

Zusätzlich fand auf dem Marktplatz auch die Kirmes statt. Foto: Jörg Martin