Albertus-Magnus-Schulen in St. Ingbert : Förderkreis gab gab sich erneut spendabel

Kräftige Unterstützung erhalten die Albertus-Magnus-Schulen immer wieder von ihrem Förderverein. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen. Da der Förderkreis der Albertus-Magnus-Schulen nicht in Präsenz tagen konnte, fand die Vorstandswahl eben online statt. Die Pandemie hielt den Verein aber nicht von guten Taten ab.

Von Cornelia Jung

Mit Auftauchen der neuen Corona-Variante liegt das Vereinsleben weitestgehend brach. Keine Feste, keine Zusammenkünfte, kaum Aktivitäten in größerem Rahmen. Je länger die Beschränkungen dauern, umso kreativer werden die einzelnen Gruppen. Auch der Förderkreis der Albertus-Magnus-Schulen musste sich für seine Vorstandswahl ins Internet „zurückziehen“. Per Videokonferenz oder auch per Telefon schaltete sich der Vorstand des Förderkreises Anfang des Jahres online zusammen, um Rechenschaft abzulegen, zu wählen und neue Dinge in Angriff zu nehmen.

Bevor die Ergebnisse der Hauptversammlung aber verkündet wurde, galt es abzuklopfen, ob die aktuelle Gesetzgebung solch eine virtuelle Sitzung als satzungsgemäß zulässt. Nun, fast vier Monate später, gab es das Okay und die offizielle Bestätigung des rechtmäßigen Ablaufs der Versammlung vom Notar. Auf Personalebene gibt es nur im Amt des Kassierers Neuigkeiten. Während der bisherige Chef über die Finanzen per virtuellem Blumenstrauß verabschiedet wurde, übernahm Michael Wagner das Amt. Vorsitzende bleibt Claudia Meyer-Lang, deren Stellvertreter Helmut Kraus ist. Schriftführer ist nach wie vor Markus Kempf.

Trotz schwieriger Zeiten investierte der Förderkreis kräftig in beide Schulen. So wurde an der Albertus-Magnus-Realschule die Schülerexperimentiersammlung für den Physikunterricht komplettiert. Mit einer fünfstelligen Fördersumme wurden Experimentierkästen, Spannungsversorgungen und Messgeräte angeschafft, die die schülerzentrierte Vermittlung von Lerninhalten aus den Bereichen Elektrostatik, Magnetostatik und elektromagnetische Induktion unterstützen. Damit ist es jetzt möglich, in Zweierteams eigene Experimente und Messungen durchzuführen, die grundlegende physikalische Phänomene beschreiben. Durch das eigene Tun in selbstbestimmtem Tempo, gelingt es in optimaler Weise, komplexe Sachverhalte in doppeltem Sinne „begreifbar“ machen. Seit der letzten Mitgliederversammlung erreichte der Förderkreis mit seiner finanziellen Unterstützung aber auch für das Albertus-Magnus-Gymnasium zahlreiche Verbesserungen.

So wurden mit seiner Hilfe Buchpreise für herausragende Leistungen anlässlich der Abiturprüfungen gestiftet, die Ausbildung von Schülermediatoren und Elternseminaren finanziert. Aber auch die internationale Freundschaft wurde durch einen monetären Zuschuss zur Unterbringung französischer Lehrkräfte, die dem AMG durch Austauschmaßnahmen seit Jahren verbunden sind, gefördert. Außerdem wurde die Neueinrichtung des WLAN-Netzwerkes umgesetzt. Eine neue Musikanlage, die Ergänzung des Boomwhacker-Bestandes sowie eine neue Kamera bereichern das Kulturleben der Schule. In den Klassensälen wurde die Ausstattung mit Projektionsleinwänden vervollständigt, für ein Stromversorgungsgerät des Physiksaals gab es ebenfalls einen Zuschuss. Fenster von Unterrichtsräumen auf der Sonnenseite erhielten eine Schutzfolie. Der Förderkreis hat trotz Pandemiezeiten viel erreicht, steht aber auch vor Herausforderungen, wie Claudia Meyer-Lang berichtet: „Unsere letzte vis-a-vis-Veranstaltung war im Oktober. Und die war vor dem Lockdown gerade noch so möglich. Seitdem treffen wir uns nur noch im virtuellen Raum. Das macht die Kommunikation schwieriger. Persönlich ist das einfach etwas anderes.“

Treffen wie die Besinnungstage, Mentorenkurse oder der Schüleraustausch fallen weg. Derzeit setzt der Förderkreis deshalb andere Schwerpunkte bei seiner Arbeit. Unterstützt wird verstärkt all das, was mit digitalen Medien und IT zu tun hat. Denn mit deren Hilfe kann das Schulleben trotz aller Schwierigkeiten, und zum Teil fehlender Präsenz von Lehrern und Schülern in der Schule vor Ort, weiter gestaltet werden. „Wenn Hardware oder die Erweiterung einer Schnittstelle gebraucht wird, können wir schnell reagieren“, so die Förderkreis-Vorsitzende.