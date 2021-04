VHS St. Ingbert : Höfe-Wanderung in Hassel und Rohrbach

Höfe-Wanderung in Hassel und Rohrbach

Das Marterl am Triebscheider Hof bei Hassel. Foto: Wolfgang Henn/WolfgangHenn

Rohrbach/Hassel Alois Ohsiek für die Tour der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel zum Triebscheider und Geistkircher Hof.

Die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bietet am Freitag, 23. April, eine Höfe-Tour an. Treffpunkt ist 14.30 Uhr am Parkplatz Fröschenpfuhl (Ende der Neuhäuseler Straße), Dozent ist der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Alois Ohsiek.