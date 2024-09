Neuer Kurs startet in Kürze VHS St. Ingbert bringt Polen Polnisch bei

Telus ist stolz, eine hoch qualifizierte Dozentin gefunden zu haben. Anna Nabrdalik leitete in Polen eine Grundschule. Heute lebt sie im Saarland, arbeitet aber in Projekten mit, die über „Erasmus Plus“ veranstaltet werden. Europaweit, mit Vorliebe in Polen, ist sie dabei unterwegs. Sie bietet in Zusammenarbeit mit der Rohrbacher Mühle auch Vorbereitungsworkshops an für Gruppen und Schulklassen, die nach Polen reisen wollen. Man lernt dabei ein paar Grundlagen der polnischen Sprache, aber auch „Floskeln, also Eisbrecher“, so Magdalena Telus.