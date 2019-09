VHS-Exkursion : VHS St. Ingbert bietet eine Studienfahrt nach Frankfurt an

St. Ingbert Am Samstag, 5. Oktober, bietet die Volkshochschule St. Ingbert unter der Leitung von Sonja Colling-Bost und Jürgen Bost eine Studienfahrt nach Frankfurt an. Die Mainmetropole ist nicht nur führendes Wirtschaftszentrum, sondern auch ein sich stetig erneuernder Hort der Kultur.

Kleinteilig und dicht bebaut, mit engen Gassen und Hinterhöfen, aber auch einem lichten Platz, schließlich mit einer Mischung von rund 60 Wohnungen und über 30 Geschäften, Restaurants, Cafés und Museen soll dieser Rückgriff auf traditionelle Stadtstrukturen eine Blaupause für neuen Städtebau in der Zukunft sein – und gleichzeitig Kritik an aktuellen Neubaugebieten, beispielsweise dem Europaviertel und dem Riedberg. Mit dem Bus fahren die Exkursionsteilnehmer nicht nur die neue Altstadt mit ihrer Vielfalt an Stilen an, sondern auch andere Neubaugebiete. Dort nehmen sie mit Stadtspaziergängen die Architektur in Augenschein und vergleichen die städtebaulichen Situationen.