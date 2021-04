VHS Rohrbach/Hassel bietet „Seifengießen für Kinder" an

Seifen lassen sich zu lustigen Formen gießen. Die VHS bietet dazu einen Workshop für Kinder an. Foto: Karin Lanzer

Rohrbach/Hassel (red) Am Mittwoch, 5. Mai, bietet die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel mit Unterstützung des Rohrbacher Ortsrates für Kinder, die ihrer Mama zum Muttertag ein ganz individuelles Geschenk machen möchten, „Seifengießen für Kinder von 6 bis 10 Jahren“ an.

Die Seife, die hergestellt wird, ist hautneutral und dermatologisch getestet, besitzt eine gute Qualität und ist rückfettend. Sie wird im Wasserbad verflüssigt und eingefärbt, dann in Silikonformen (Einhörner, Schmetterlinge, kleine Herzen, Igel, Füchse, Blüten oder Engelsflügel) gegossen. Anschließend kann sie mit Glitzer bestäubt und liebevoll in Schachteln verpackt werden. An Materialkosten entstehen 7,50 Euro, die Gebühr beträgt 6,80 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.