VHS Rohrbach/Hassel : Autogenes Training für Kinder

Rohrbach/Hassel Auf Elternwunsch bietet die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel im Bürgerhaus Rohrbach (1. Obergeschoss) „Autogenes Training (AT) für Kinder“ unter der Leitung von Monika Hauptmann-Kartes an: Die Kurse für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren beginnen am Montag, 2. November von 17.15 Uhr bis 18 Uhr.

Dienstags findet der Kurs für die 6 bis 8-jährigen Kinder statt. Er startet am 27. Oktober. Maximal acht Kids können an einem jeweils achtteiligen Kursus teilnehmen. Die Kursgebühr beträgt 31,80 Euro. Ziel des autogenen Trainings ist, dass Kinder innerhalb kürzester Zeit tiefe Entspannung erfahren können Sie sollen selbständig in der Lage sein, das AT in schwierigen Situationen anzuwenden.