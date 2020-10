VHS Hassel : Pilzwanderung mit einem Experten bei Hassel

Hassel Bei der Pilzwanderung der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel herrschte strahlender Sonnenschein, obwohl es noch Stunden zuvor gut geregnet hatte. Dozent Marco Theobald erklärte zu Beginn, dass man essbare und giftige Pilze nicht zusammen in einen Korb legen dürfe, denn dann könne man die essbaren nicht mehr zubereiten.

Und schon ging es los in den Hasseler Wald am Fröschenpfuhl, die einen mit der Gruppe, natürlich mit Abstand, andere für sich allein. Auf jeden Fall wurde mehr Pilze gefunden als letztes Jahr bei Trockenheit.

Man traf sich nach zwei Stunden intensiver Suche am Fröschenpfuhl wieder, um die Ernte stolz zu zeigen. „Wer die gesammelten Pilze essen will, sollte sie mir sicherheitshalber zeigen“, forderte Theobald die Teilnehmer der Pilzwanderung auf. Diese brachten unterschiedliche Kenntnisse mit. „Es war interessant, seine Kenntnisse aus Großelterns Zeiten wieder aufzufrischen“, so eine Teilnehmerin, gebürtig aus Bayern, „und zu erfahren, worauf man genau achten muss“. Andere gaben zu, viel gelernt zu haben, aber man müsse öfter eine Pilzwanderung mitmachen, um sicherer bei der Pilzsuche zu werden.