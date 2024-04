Kursus zum Klimawandel „Retten, was noch zu retten ist“

St · „Klimafit“ – unter diesem Label will ein Kursus bei der Biosphären-VHS in St. Ingbert in den kommenden Wochen Wissen vermitteln und Impulse setzen unter dem Eindruck der Klimaveränderung. In der Kennenlern-Runde zeigt sich, was die Teilnehmenden eint und trennt.

12.04.2024 , 17:00 Uhr

Mai 2023: Starkregen sorgt in der Dammstraße in St. Ingbert für überflutete Gärten und Straßen, Keller und Wege. Foto: BeckerBredel

Von Michael Beer Redakteur, Lokalteil St. Ingbert