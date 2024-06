Stundenlange Personensuche am Kahlenberg Suchtrupps der Feuerwehr finden vermisste Person

Die Feuerwehr hat nach Angaben ihres umgehend mehrere Suchtrupps ein, die das Gelände systematisch in zuvor eingeteilten Bereichen absuchten. Unterstützt wurden diese Maßnahmen durch geländegängige Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die die Wege am Kahlenberg und Rotenkopf absuchten. Die Koordination der umfangreichen Suchmaßnahmen erfolgte durch den Einsatzleitwagen der Feuerwehr St. Ingbert, der am Kahlenbergparkplatz in der Rohrbacher Straße in Hassel stationiert war.