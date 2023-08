St. Josef St. Ingbert Vesper mit Orgelweihe in der Josefskirche

St Ingbert · Am Sonntag, 3. September, wird im Rahmen der monatlichen Orgelvesper um 17 Uhr die neue Chororgel in der St. Ingberter Josefskirche geweiht. Nachdem der Chor Chorklang Cäcilia sich vor einigen Jahren entschieden hat, die Gottesdienste vorne im Chorraum mitzugestalten, um bei der Liturgie wegen der großen Entfernung zur Empore nicht immer so „abgehängt“ zu sein, hat sich die Notwendigkeit eines adäquaten Begleitinstrumentes ergeben, denn das Klavier im Altarraum war lediglich eine Notlösung.

30.08.2023, 10:30 Uhr

Die neue Chororgel in der Kirche St. Josef in St. Ingbert. Foto: Heinrich Kling